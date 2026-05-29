The Buckle Aktie
WKN: 884929 / ISIN: US1184401065
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29.05.2026 12:56:57
Buckle Inc. Announces Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Buckle Inc. (BKE) reported a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $46.882 million, or $0.92 per share. This compares with $35.193 million, or $0.70 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.1% to $288.735 million from $272.121 million last year.
Buckle Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $46.882 Mln. vs. $35.193 Mln. last year. -EPS: $0.92 vs. $0.70 last year. -Revenue: $288.735 Mln vs. $272.121 Mln last year.
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Nachrichten zu The Buckle Inc.
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12.03.26
|Ausblick: The Buckle vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)