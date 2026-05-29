Buckle Inc. Announces Advance In Q1 Income

(RTTNews) - Buckle Inc. (BKE) reported a profit for its first quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $46.882 million, or $0.92 per share. This compares with $35.193 million, or $0.70 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.1% to $288.735 million from $272.121 million last year.

Buckle Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $46.882 Mln. vs. $35.193 Mln. last year. -EPS: $0.92 vs. $0.70 last year. -Revenue: $288.735 Mln vs. $272.121 Mln last year.