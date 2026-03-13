Buckle Inc. Reports Advance In Q4 Income

(RTTNews) - Buckle Inc. (BKE) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at MYR80.84 million, or MYR1.59 per share. This compares with MYR77.19 million, or MYR1.53 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 5.3% to MYR399.14 million from MYR379.19 million last year.

Buckle Inc. earnings at a glance (GAAP) :

