The Buckle Aktie
WKN: 884929 / ISIN: US1184401065
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20.11.2026 12:57:50
Buckle Inc. Reports Decline In Q3 Profit
(RTTNews) - Buckle Inc. (BKE) reported earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $48.04 million, or $0.94 per share. This compares with $48.70 million, or $0.96 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.6% to $329.20 million from $320.84 million last year.
Buckle Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $48.04 Mln. vs. $48.70 Mln. last year. -EPS: $0.94 vs. $0.96 last year. -Revenue: $329.20 Mln vs. $320.84 Mln last year.
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Nachrichten zu The Buckle Inc.
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19.11.26
|Ausblick: The Buckle präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.08.26
|Ausblick: The Buckle verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu The Buckle Inc.
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