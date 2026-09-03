Buckle Posts 3.6% Sales Growth In August, Comps Up 1.6%

(RTTNews) - Buckle, Inc. (BKE), the Nebraska-based fashion retailer, on Thursday reported higher comparable store sales for August, with overall net sales also rising from a year earlier.

For the four-week period ended August 29, 2026, comparable store net sales increased 1.6 percent from the same period last year. Net sales rose 3.6 percent to $123.5 million, from $119.2 million in the prior period.

For the 30-week period ended August 29, 2026, year-to-date comparable store net sales were up 3.2 percent from the previous year. Net sales climbed 5 percent to $732.1 million, compared with $697.1 million last year.

In pre-market activity on the NYSE, shares of Buckle were trading 0.00 percent at $43.26, after closing Wednesday's regular session 1.86 percent higher.