The Buckle Aktie
WKN: 884929 / ISIN: US1184401065
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03.09.2026 14:00:02
Buckle Posts 3.6% Sales Growth In August, Comps Up 1.6%
(RTTNews) - Buckle, Inc. (BKE), the Nebraska-based fashion retailer, on Thursday reported higher comparable store sales for August, with overall net sales also rising from a year earlier.
For the four-week period ended August 29, 2026, comparable store net sales increased 1.6 percent from the same period last year. Net sales rose 3.6 percent to $123.5 million, from $119.2 million in the prior period.
For the 30-week period ended August 29, 2026, year-to-date comparable store net sales were up 3.2 percent from the previous year. Net sales climbed 5 percent to $732.1 million, compared with $697.1 million last year.
In pre-market activity on the NYSE, shares of Buckle were trading 0.00 percent at $43.26, after closing Wednesday's regular session 1.86 percent higher.
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