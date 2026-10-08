The Buckle Aktie
WKN: 884929 / ISIN: US1184401065
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08.10.2026 13:07:49
Buckle September Sales Rise 2.2%
(RTTNews) - The Buckle, Inc. (BKE), a specialty retailer, Thursday said its sales for the five-week period ended October 3, 2026 rose 2.2% to $110.8 million from $108.4 million a year ago.
Comparable store net sales increased 0.5%.
For the 35-week period, net sales rose 4.6% to $842.8 million, and comparable store net sales increased 2.8%.
On the NYSE, Buckle shares closed up 0.39% at $43.63 on Wednesday.
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Nachrichten zu The Buckle Inc.
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20.08.26
|Ausblick: The Buckle verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu The Buckle Inc.
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