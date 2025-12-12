Budapest Stock Exchange Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Budapest Stock Exchange Registered lud am 09.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 225,00 HUF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 244,00 HUF je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,11 Milliarden HUF – ein Plus von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Budapest Stock Exchange Registered 1,02 Milliarden HUF erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at