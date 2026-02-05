|
05.02.2026 06:31:28
Budapest Stock Exchange Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Budapest Stock Exchange Registered hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 975,16 HUF eingefahren. Im Vorjahr waren 1079,00 HUF je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,36 Milliarden HUF vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,14 Milliarden HUF in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
