Budapest Stock Exchange Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Budapest Stock Exchange Registered hat am 08.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 274,00 HUF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 252,00 HUF je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,35 Milliarden HUF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Budapest Stock Exchange Registered 1,20 Milliarden HUF umgesetzt.

Redaktion finanzen.at