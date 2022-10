Budget - 1,2 Mrd. Euro mehr für Umwelt und Mobilität

Auch das Klimaministerium darf sich über ein deutlich aufgestocktes Budget für 2023 freuen. Um ein Drittel oder 790 Mio. Euro auf 3,2 Mrd. Euro werden die Ausgaben für den Bereich Umwelt und Energie steigen. Die Mobilitätsausgaben legen um 9 Prozent oder 442 Mio. Euro auf 5,5 Mrd. Euro zu. Außerdem werden die Forschungsausgaben im Ressort von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) um 42 Mio. auf 624 Mio. Euro erhöht.

Der Schwerpunkt der Budgetplanung bis 2026 liege darin, Unabhängigkeit von Erdgas, insbesondere aus Russland, zu erreichen, so das Ministerium. Am Weg dorthin gibt es bei den Umweltausgaben Förderungen, um die Industrie am Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen - 2023 sind dafür 175 Mio. vorgesehen, in den Folgejahren 400 Mio. Euro. Energieeffizienzmaßnahmen werden jährlich mit 190 Mio. Euro gefördert, Photovoltaikanlagen auf Dächern mit 118 Mio. Euro. Geld gibt es außerdem für den Ausbau der Fernwärme und für den Heizkesseltausch. Für Haushalte mit geringem Einkommen gibt es Förderungen für den Umstieg auf energiesparende Geräte.

Im Mobilitätsbereich wird der ÖBB-Rahmenplan um 186 Mio. Euro aufgestockt, um die Teuerung des Jahres 2023 auszugleichen. Auch gibt es 123,5 Mio. Euro für Ausbau und Modernisierung von Privatbahnen und 50 Mo. Euro für Stadtregionalbahnen. Viel Geld gibt es für die Fortführung des Klimatickets und Preissenkungen bei Bundesländer-Tickets. Für die Umstellung auf Elektro-Mobilität im Privat- und Busverkehr sind 257 Mio. Euro im Budget. Schließlich wird sogenannte "aktive Mobilität", also Radfahren und zu Fuß gehen, mit 78 Mio. Euro unterstützt.

tsk/ivn