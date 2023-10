Budget 2024: 2,7 Prozent Defizit und 76,4 Prozent Schuldenquote

Es sieht ein Defizit von 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) vor - damit wird die von der EU vorgegebene Maastricht-Grenze von drei Prozent wieder eingehalten. Die Schuldenquote soll bei 76,4 Prozent liegen und auch in den Jahren darauf in etwa so bleiben. Brunner spricht trotz Herausforderungen von einem "Zukunftsbudget".

Ausgaben von 123,5 Mrd. Euro sollen kommendes Jahr Einnahmen von 102,6 Mrd. Euro gegenüberstehen, das ergibt ein Minus von 20,9 Milliarden. Im Bundesfinanzrahmen geht man 2025 von 103,2 Milliarden Euro an Einnahmen und 122,9 Milliarden an Ausgaben aus (minus 19,7 Milliarden), für 2026 werden 108,2 Milliarden an Einnahmen angenommen und 124,5 Milliarden an Ausgaben (minus 16,3 Milliarden) sowie für 2027 Einnahmen von 111 Milliarden und Ausgaben von 127,9 Milliarden Euro (minus 16,9 Milliarden).

Für 2024 geht man also von einem Defizit von 2,7 Prozent aus, 2025 und 2026 soll es bei 2,8 Prozent liegen und 2027 wieder bei 2,7 Prozent. Die Schuldenquote wird für 2024 mit 76,4 Prozent des BIP angenommen und soll sich den Annahmen zufolge auch in den Folgejahren nicht groß ändern. 2025 geht man von 76,5 Prozent aus, 2026 von 76,2 Prozent und 2027 von 76,1 Prozent. Im Vorjahr war man sowohl bei der Defizit- als auch bei der Schuldenprognose noch deutlich optimistischer gewesen.

Brunner sprach vor Journalisten von einer schwierigen Budgeterstellung, waren doch erst vor zwei Wochen deutlich schlechtere Wirtschaftsprognosen eingetrudelt. In ihrer Herbstprognose gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute heuer von einer leichten Rezession aus, nachdem davor noch ein moderates Wachstum erwartet worden war. Im kommenden Jahr wird dann ein Plus zwischen 0,9 und 1,2 Prozent erwartet.

Zur herausfordernden Ausgangslage zählt Brunner auch den Finanzausgleich, der in den nächsten fünf Jahren 17 Milliarden Euro koste, durch die Abschaffung der "Kalten Progression" fehlen außerdem im Budget nächstes Jahr 3,7 Milliarden Euro. Dazu kämen steigende Zinsen: Alleine die Auszahlungen des Bundes für Finanzierungen beliefen sich von Jänner bis Mai 2023 auf 4,4 Mrd. Euro. Das sei ein Anstieg um 1,5 Mrd. Euro bzw. 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Schließlich habe der Bund auch mit hohen Inflationskosten zu ringen.

Der Finanzminister sieht dennoch ein "Zukunftsbudget" und hob als inhaltliche Schwerpunkte des Budgets etwa einen Ausbau der Kinderbetreuung, die Stützung der Konjunktur sowie Investitionen in Wissenschaft und Forschung und auch Sicherheit hervor. Große Kostentreiber sind auch Pensionen und Gesundheit.

Umsatzsteuer fließt, KÖSt gibt nach

Auch wenn die wirtschaftliche Lage schon einmal rosiger war, wird für 2024 wieder ein Plus bei den Steuereinnahmen erwartet, das die hohen Ausgaben des Bundes ein wenig dämpft. Bei den Bruttosteuern wird ein Zuwachs von 6,2 auf 114,3 Milliarden erwartet. Hilfreich ist die positive Entwicklung bei Einkommens- und Umsatzsteuer. Rückläufig sind Körperschaftssteuer und Grunderwerbssteuer.

Konkret soll die Umsatzsteuer um 3,1 Milliarden mehr in den Staatshaushalt spülen, die Lohnsteuer 1,8 Milliarden und die veranlagte Einkommenssteuer 1,5 Milliarden. Bei der Kapitalertragssteuer geht sich laut Prognose ein Plus von 500 Millionen aus.

Auf der negativen Seite steht die - mit 2024 erneut um einen Prozentpunkt auf 23 Prozent sinkende - Körperschaftssteuer mit einem Minus von einer Milliarde. Auch der Rückgang bei der Grunderwerbssteuer um 700 Millionen fällt ins Gewicht. Tabaksteuer und Digitalsteuer werfen ebenfalls weniger ab.

Sieht man die Prognosen gegenüber denen für den Finanzrahmen für 2023-2026 an, haben sich die Aussichten insbesondere bei Umsatzsteuer, Einkommenssteuer und Normverbrauchsabgabe verbessert. Die günstigere Entwicklung bei der Umsatzsteuer wird aber zu einem großen Teil von einer negativen bei der Körperschaftssteuer aufgesaugt. Ebenfalls ungünstiger entwickeln dürften sich Grunderwerbssteuer und trotz der erwarteten Mehreinnahmen Kapitalertragssteuern und Lohnsteuer.

spu/ham/aku

APA