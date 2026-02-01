F&M Aktie
WKN: 501961 / ISIN: JP3166700009
|
01.02.2026 20:15:00
Budget 2026: FM charts steady course amid global churn
The Budget is, however, not bereft of positive signals towards the states headed for polls. The dedicated rare-earth corridors scheme covers Tamil Nadu and Kerala which will also be among the big beneficiaries of the coconut promotion scheme. The high-speed rail corridors will span Chennai and Siliguri, northern Bengal, where BJP has emerged as a force.Weiter zum vollständigen Artikel bei The Times India
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu F&M CO LTD
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu F&M CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|F&M CO LTD
|2 435,00
|5,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.