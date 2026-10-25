HPIL Aktie
WKN DE: A117H8 / ISIN: US40432Y1091
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25.10.2026 07:21:23
Budget 2026: No more fat to trim for 'squeezed middle'
As the chancellor finalises his first Budget, how are the "squeezed middle" feeling about costs?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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