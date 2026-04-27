RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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27.04.2026 23:36:26
Budget Airlines Ask Trump Administration for Billions as Fuel Costs Rise
A trade group for the airlines is seeking $2.5 billion to help offset the big jump in jet fuel costs since the start of U.S.-Israeli attacks against Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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