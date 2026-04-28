28.04.2026 12:52:00

Budget - Bankenbranche warnt vor negativen Folgen der Bankenabgabe

Im Rahmen des neuen Doppelbudgets für 2027/28 sollen die Banken weiter zur Kasse gebeten werden. Die erhöhte Bankenabgabe, die Ende des Jahres ausgelaufen wäre, soll um weitere drei Jahre verlängert werden, wie die schwarz-rot-pinke Regierung am Montagabend verkündete. Das soll rund 300 Mio. Euro pro Jahr einbringen. Nähere Details wurden nicht verkündet. Die Bankbranche ist naturgemäß nicht erfreut und warnt vor negativen Auswirkungen auf Investitionen und Kreditvergabe.

"Die Stabilitätsabgabe wurde 2011 als temporäre Maßnahme im Zuge der internationalen Finanzkrise eingeführt. Die damaligen Rahmenbedingungen bestehen nicht mehr, eine Fortführung ist daher weder sachlich gerechtfertigt noch ökonomisch sinnvoll. Im Gegenteil: Die wirtschaftlichen Folgen einer weiteren Belastung wären erheblich und würden weit über den Bankensektor hinausreichen," sagte Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank und Versicherung der WKÖ, in einem Statement zur APA.

EcoAustria analysiert Folgen einer dauerhaften Bankenabgabe

Diese Sorge lässt sich die Bundessparte von einer von ihr in Auftrag gegebenen Studie der EcoAustria unterstreichen. Die Ökonomen haben die Folgen einer dauerhaften Einführung der Sonderabgabe analysiert. Aus der bisherigen Literatur gehe hervor, dass eine solche Abgabe - so, wie sie in Österreich umgesetzt wird - zwar durchaus die Eigenkapitalbasis der Banken stärken könne, hieß es in der Studie. Aber: "Eine dauerhafte Bankenabgabe ist mit höheren Kreditzinsen und negativen Auswirkungen auf Investitionen, Beschäftigung und Wachstum verbunden."

Schon 2027 und 2028 könne es einen Rückgang der Unternehmensinvestitionen von mehr als 700 Mio. Euro geben. Überdies könnten mehrere hundert Arbeitsplätze verloren gehen, mittel- bis langfristig sei ein Abbau von bis zu 1.400 Arbeitsplätzen möglich. Weiters nehmen die Ökonomen an, dass die Banken ihre zusätzlichen Kosten zur Gänze auf die Kundinnen und Kunden abwälzen, was zu höheren Zinsen und einer Einschränkung des Kreditangebots führt. Insgesamt bleibe dem Staat damit am Ende weniger übrig als erhofft. "Aufgrund von Mindereinnahmen und Mehrausgaben verbleiben dem Staat kurzfristig netto zwei Drittel, längerfristig nur rund 50 Prozent oder weniger der ursprünglichen Einnahmen aus dem Sonderbeitrag."

Die WKÖ sieht in der Fortsetzung der Abgabe jedenfalls eine Schwächung der Finanzierungsmöglichkeiten der Banken. "Mit der notwendigen Budgetsanierung sinkt der staatliche Spielraum - umso wichtiger sind Banken als verlässlicher Anker, vor allem für die Herausforderungen der Zukunft, wie etwa auch Energie- und Infrastrukturfinanzierungen. Jede politische Sonderbelastung schwächt genau diese Funktion", so Landrichtinger.

Bankenabgabe in Österreich schon seit 2011

Eine Stabilitätsabgabe für Banken ist in Österreich nichts Neues, die Sondersteuer gibt es bereits seit 2011. Grund für die Einführung waren damals die Nachwirkungen der Finanzkrise und Bankenrettungen. Die Banken sollten damit an den Kosten, die im Rahmen der Banken-Rettungspakete in Folge der Finanzkrise entstanden sind, beteiligt werden. Zu Beginn wurden damit noch mehr als 500 Millionen Euro pro Jahr eingenommen, ab 2017 wurde die Abgabe deutlich reduziert. Für 2025 und 2026 wurde die Abgabe wieder auf 500 Mio. Euro pro Jahr angehoben. Ursprünglich hätte sie ab 2027 auf 200 Mio. Euro sinken sollen.

bel/tsk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:17 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen