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21.05.2026 10:34:00
Budget - Begleitgesetz soll in den nächsten Tagen in Begutachtung
Darüber berichteten am Donnerstag die Tageszeitung "Die Presse" und zunächst der "Kurier". Im Finanzministerium wurde in diesem Zusammenhang auf die laufenden Verhandlungen verwiesen, der Inhalt aber nicht generell dementiert. Neu darin sind etwa geplante Einsparungen bei den ÖBB und den Landwirten. Gekürzt werden dürfte ferner bei den AMS-Förderungen für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen.
Einsparungen bei den ÖBB
Gröbere Einsparungen dürften im ÖBB-Rahmenplan vorgesehen sein. Durch Kürzungen und Einsparungen infolge der geplanten Reform der ÖBB-Holding rechnet die Regierung 2027 mit einer Konsolidierung von 55 Millionen Euro, im Jahr 2028 sollen diese auf 285 Millionen Euro klettern.
Wie die "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstag-Ausgabe) berichtet, könnte das zweite Teilstück der Unterinntalbahn zwischen Radfeld und Kufstein/Schaftenau dem Sparstift zum Opfer fallen und verschoben werden. Das stößt bei Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) auf wenig Gegenliebe, soll diese doch als Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel dienen. "Die Bundesregierung riskiert eine Bankrott-Erklärung in der Transitpolitik. Wenn Österreich seine Zulaufstrecken nicht ausbaut, dann gibt man der deutschen Bundesregierung in Berlin mit ihrer Aufschiebe-Taktik Recht", so Mattle. Auch in Deutschland verzögert sich die notwendige Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel.
Landwirtschaft soll Beitrag leisten
Auch die Landwirtschaft soll einen Beitrag leisten. Die Regierung will Landwirten Privilegien bei der Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen streichen. Zudem sollen die Pensionsversicherungsbeiträge von 17 auf 17,4 Prozent steigen. Kombiniert mit einer höheren Dividende der Bundesforste soll das 50 Millionen Euro pro Jahr bringen, womit sich die Landwirtschaft die ebenso mit 50 Millionen veranschlagte Agrardiesel-Vergütung mehr oder weniger selbst zahlen würde.
Gespart werden soll auch bei den AMS-Förderungen für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen. Diese Maßnahme soll 100 Millionen pro Jahr in die Kassa des Bundes spülen. Derzeit zahlen die AMS-Landesstellen Eingliederungsbeihilfen von 185 Millionen Euro pro Jahr aus. Dem Arbeitspapier zufolge zweifelt die Regierung an der Treffsicherheit der Hilfen. Stattdessen will sie sich auf effektivere Maßnahmen konzentrieren.
wim/bei/aku
WEB http://www.ams.at
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