Budget - Details zur Agrardiesel-Vergütung offen

Nach der Verkündung der vorläufigen Budget-Einigung bleiben Details zur Ausgestaltung der Agrardiesel-Vergütung vorerst offen. Wie die Gelder ausbezahlt werden bzw. ob sich die Neuauflage am Ende 2025 ausgelaufenen Modell orientieren wird, werde sich nach den Gesprächen mit dem Finanzministerium in den kommenden Wochen zeigen, so Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz. Vorgesehen sind im Doppelbudget jedenfalls 100 Mio. Euro.

Der Politiker begrüßte die Agrardiesel-Vergütung als bedeutende "Ausgleichsmaßnahme", die eine "spürbare Dämpfung der hohen Betriebsmittelkosten für die Bäuerinnen und Bauern" ermöglichen werde. Dabei helfe die Unterstützung auch, die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Landwirte zu stärken, zumal es ähnliche Subventionen in angrenzenden EU-Ländern gebe, sagte Totschnig.

Erfreut zeigten sich auch die Landwirtschaftskammer sowie der ÖVP-Bauernbund, der den Agrardiesel als "wichtiges Signal" für die Bauernfamilien bezeichnete. Außerdem seien im Budget "neue Belastungen" für die Bauern verhindert worden, hieß es in einer Aussendung.

tpo/bel