Budget - Einsparungen am Arbeitsmarkt paktiert, Details weiter offen

Das Paket für zusätzliche Einsparungen am Arbeitsmarkt steht zwar längst, über die technischen Details wird aber weiter in der Koalition gefeilscht. "Die politische Einigung steht seit zwei Wochen", sagte NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser am Donnerstag bei einem Pressegespräch, bei dem er die arbeitsmarktpolitischen Anreize im Budget hervorstrich. Fix ist, dass die Altersteilzeit eingeschränkt wird, für die übrigen Maßnahmen gibt es weiter keine offizielle Bestätigung.

Notwendig geworden waren die zusätzlichen Einsparungen beim Arbeitsmarkt deshalb, weil sich die Sozialpartner nicht auf die Umsetzung der eigentlich vereinbarten Einsparungen beim sogenannten "Zwischenparken" von Arbeitskräften beim AMS einigen konnten. Die dafür eingestellten Einsparungen in Höhe von 200 Mio. Euro müssen nun anderweitig lukriert werden. Auch am Donnerstag gab es dafür erneut Gespräche auf technischer Ebene, die Maßnahmen sollen per Abänderungsantrag im Budgetbegleitgesetz ergänzt und Anfang Juli im Nationalrat beschlossen werden.

Kürzungen bei Altersteilzeit bringen 2027 nur 85 Mio. Euro Einsparungen

Indem zur Berechnung des Altersteilzeitgeldes künftig maximal eine Bemessungsgrundlage in Höhe von 75 Prozent der sozialversicherungsrechtlichen Höchstbeitragsgrundlage herangezogen wird, was derzeit rund 5.200 Euro entspricht, und die Ersatzrate für die Altersteilzeit dauerhaft bei 80 Prozent belassen wird, sollen 2027 85 Mio. Euro eingespart werden, 2028 173 Mio. und 2029 249 Mio. Euro eingespart werden, so Gasser. Als weitere Maßnahmen im Gespräch waren das Einfrieren der Geringfügigkeitsgrenze, ein Anstieg der Dienstgeberabgabe für geringfügig Beschäftigte, Kürzungen bei Krankenversicherungs-Gutschriften für Selbstständige, bei Unternehmensförderungen des AMS und Arbeitslosenbeiträge für Arbeitnehmer über 63 Jahren. Offiziell gibt es dafür aber weiter keine Bestätigung.

Die NEOS betonten indes am Donnerstag die aus ihrer Sicht positiven arbeitsmarktpolitischen Anreize im Rahmen der Budgetmaßnahmen. Mit der Erhöhung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für niedrige Einkommen und der Reform des Familienbonus werde die Attraktivität von Vollzeitarbeit erhöht und negative Erwerbsanreize beseitigt, so Gasser. Denn von den bisher gestaffelten Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung für Niedrigverdiener hätten zu 85 Prozent nicht Personen mit geringen Einkommen profitiert, sondern Teilzeitkräfte, die dadurch nicht dazu motiviert wurden, Stunden aufzustocken. Auch durch die Reform des Familienbonus werde es attraktiver für Frauen, das Arbeitsausmaß zu erhöhen, weshalb der pinke Sozialsprecher von einem "Paradigmenwechsel in der österreichischen Familienpolitik" spricht.

jeg/ham