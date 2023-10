Budget: Finanzressort bündelt Klima-Agenden

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0061 vom 17.10.2023 muss es im letzten Satz richtig heißen: Jos� Delgado. ---------------------------------------------------------------------

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bündelt Klima-Knowhow in seinem Ressort. Konkret wird er in seiner Budgetrede ankündigen, einen so genannten Climate-Hub einzurichten. In diesem sollen klima- und energiepolitische Fragestellungen, die derzeit in den sieben Sektionen behandelt werden, an einer Stelle zusammengezogen werden. Ziel sei, Österreich zum Vorreiter in der strategischen Verknüpfung der Themen Finanzen und Klima zu machen.

Die neue Strategie soll helfen, Treibhausgase kosteneffektiv zu reduzieren und den Umgang mit CO2 nachhaltig und effizient zu regeln, meint Brunner. Vorgabe sei dabei, dass Österreich ein attraktiver Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort mit sicheren und hochqualifizierten Arbeitsplätzen bleibe.

Mit "Hausverstand" sollen laut dem Finanzminister die Weichen für eine nachhaltige Wirtschaft gestellt werden. Wesentliches Ziel sei, Budget-, Wirtschafts- und Steuerpolitik sowie Klima-, Umwelt- und Energiepolitik mit einer global ausgerichteten Standortpolitik in Einklang zu bringen. Insbesondere werde dabei Wissen in den Bereichen Budget, Steuer- und Wirtschaftspolitik, Digitalisierung sowie Bergbau und Rohstoffe verknüpft.

Brunner betont jedoch, man müsse dabei mitdenken, dass niemand "überfordert" werde und Österreich als attraktiver Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort erhalten und ausgebaut werden müsse. Das Erreichen der Klimaziele sei eine große Herausforderung, an der Österreich nicht eindimensional, sondern durchdacht und umsichtig arbeiten müsse.

Im Finanzministerium werden im Rahmen des Climate Hubs nun mehrere Maßnahmen umgesetzt. Hausintern startet die Entwicklung einer Klima- bzw. Transformationsstrategie. Darüber hinaus werden Expertinnen und Experten aus den relevanten Fachressorts gemeinsam Empfehlungen für eine bundesweite Carbon Management Strategie, die Weiterentwicklung der Kohlenstoffmärkte oder auch für die Stärkung des Ausbaus der Wasserstoff-Kapazitäten erarbeiten. Eine zentrale Rolle spiele dabei auch der vom Klimateam in der Budgetsektion des Finanzministeriums entwickelte Green Budgeting-Ansatz.

Der Climate Hub wird in seiner Vollbesetzung aus zehn bis 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller sieben Sektionen des Finanzministeriums bestehen. Die Koordinierung übernimmt der Leiter des bereits bestehenden Klimateams Jos� Delgado.

