|
20.02.2026 12:38:00
Budget: FPÖ übt Kritik nach Vorziehen
Die FPÖ übt nach dem Vorziehen der Budget-Erstellung Kritik an der Finanzpolitik der Regierung. Budgetsprecher Arnold Schiefer sieht in einer Aussendung "ein deutliches Eingeständnis", dass das von ÖVP, SPÖ und NEOS erstellte Doppelbudget doch nicht der "große Wurf" gewesen sei, als den es die Koalition stets verkauft habe. Nachschärfungen würden von beinahe allen Experten gefordert.
Es sei unumgänglich, gegenüber Brüssel und den Finanzmärkten klare und glaubwürdige Signale in Richtung nachhaltiger Budgetsanierung zu senden, damit Zinskosten und Ratings stabil blieben, meint Schiefer. Ansonsten drohe das Defizit-Verfahren zur "never-ending Story" zu werden.
Überdies wies der Budgetsprecher darauf hin, dass auch die verfassungsrechtliche Argumentation für ein Doppelbudget noch zu vertiefen sei. "Es ist sorgfältig zu prüfen, ob nicht vonseiten des Verfassungsdienstes letztlich nur ein einjähriges Budget als zulässig erachtet wird."
bei/aku
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.