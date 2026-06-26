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26.06.2026 10:34:00
Budget - Geld von GmbHs soll nicht mehr "unbesteuert herumliegen"
Grundsätzlich können Gesellschafter unter dem Jahr mittels eines Verrechnungskontos Geld aus ihrer GmbH nehmen. Wird dieses Konto jedoch nicht - wie eigentlich vorgesehen - am Ende des Bilanzjahres mit dem Gewinn ausgeglichen, soll der verbleibende Betrag ab kommendem Jahr wie eine Ausschüttung behandelt werden und automatisch die Kapitalertragssteuer (KESt) anfallen. Vor allem Firmen mit einem schlechten Geschäftsverlauf sammeln auf dem "Verrechnungskonto" hohe Beträge an.
Die Gesellschafter können jedoch die Forderung in ein verzinstes Darlehen umwandeln. Eine Freigrenze von 50.000 Euro ist geplant, bei einer Mindestbeteiligung von 10 Prozent. Das Finanzministerium argumentiert laut "Krone", dass jeder Unselbstständige sofort seine Steuern zahlen muss und nichts aufschieben kann, es gehe um die Gerechtigkeit.
Experte rechnet mit mehr Insolvenzen
Steuerrechtsprofessor Daniel Varro kritisiert die Regelung in dem Bericht als risiko- und somit unternehmerfeindlich, denn "ungerechte Fälle sind bereits heute rechtlich gut geregelt". Vor allem kleine Firmen könnten in einer so kurzen Übergangszeit das Konto nicht ausgleichen. Varro rechnet mit mehr Insolvenzen.
Philipp Rath, Chef der Kammer der Steuerberater, kritisiert ebenfalls die Regelung als nicht nötig. Er weist vor allem auf den bürokratischen Aufwand und Unklarheiten hin, etwa was die Verzinsung betrifft.
hel/tsk
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