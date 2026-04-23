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23.04.2026 11:42:00
Budget - Gemeindebund warnt vor Sparen auf Kosten der Infrastruktur
"Viele Gemeinden mussten in den letzten Monaten Investitionen verschieben, reduzieren oder ganz absagen", so der Gemeindebund zu der noch bis Montag laufenden Umfrage zum Thema "Investitionsbarometer der Gemeinden" (abrufbar unter https://go.apa.at/zVpbftyJ). Betroffen seien dabei "zentrale Vorhaben" in den Bereichen Kinderbetreuung, Schule, Trinkwasser und Kanal, Feuerwehr, Energie sowie Straßen und öffentliche Plätze.
"Luxusprojekte gibt es in den Gemeinden ohnehin schon lange nicht mehr. Gespart wird mittlerweile quer durchs ganze Land bei jenen Investitionen, die die Basis für das Zusammenleben der Menschen in unseren Gemeinden sind", erklärte Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) in einer Presseaussendung. "Wenn Straßen, Wasserleitungen, Schulgebäude, Kindergärten oder Feuerwehrprojekte verschoben werden müssen, dann geht das nicht lange gut. Erneuerungsinvestitionen können nicht ewig hinausgeschoben werden, ohne die Infrastruktur langfristig zu schädigen."
Nach den bisherigen Rückmeldungen werden Projekte vor allem deshalb verschoben, weil Mittel im laufenden Budget fehlen, Finanzierungskosten gestiegen sind, Fördermittel fehlen oder sich verzögern und der Eigenmittelbedarf zu hoch ist. Viele Gemeinden würden außerdem von wachsender Unsicherheit über die weitere Finanzentwicklung berichten, dies löse zusätzliche Zurückhaltung aus.
(Redaktionelle Hinweise: Informationen zur Umfrage abrufbar unter: https://go.apa.at/zVpbftyJ) hac/ji
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