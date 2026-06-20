|
20.06.2026 13:08:00
Budget: Grüne sehen Sparpaket wegen Besserstellung der Länder
War das Finanzministerium letztes Jahr noch davon ausgegangen, dass der Bund 2027 ein Defizit von 3,2 Prozent des BIP machen dürfe, habe diese Verschuldung im neuen Doppelbudget auf 2,7 Prozent reduziert werde müssen. Die Differenz von 0,5 des BIP ergebe bei einem Bruttoinlandsprodukt von rund 500 Mrd. in Österreich ziemlich genau den Bedarf des neuen Sparpakets, nämlich 2,5 Mrd. Euro. Wäre der Finanzminister also bereits vor einem Jahr beim Stabilitätspakt nicht vor den Ländern eingeknickt, hätte er der Mitte der Gesellschaft viele der Kürzungen erspart.
Schwarz prangert an, dass man den Stabilitätspakt für Reformen hätte nutzen sollen oder zumindest neue Einnahmequellen für die Gemeinden etwa durch eine Reform der Grundsteuer schaffen hätte müssen. Stattdessen habe man den Ländern einfach mehr Spielraum eingeräumt. Nicht einmal entsprechende Sanktionen seien etabliert worden.
bei
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.