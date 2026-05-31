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31.05.2026 09:59:00
Budget: Handelsagenten fordern steuerliche Entlastung für EPU
"Wer keine Mitarbeiter beschäftigt, hat davon nichts", kritisierte Robert M. Hieger, Obmann des Bundesgremiums der Handelsagenten, mit Blick auf die Lohnnebenkosten. Das Gremium drängt stattdessen auf eine Erhöhung der sogenannten Angemessenheitsgrenze bei Firmenautos. Derzeit können Unternehmer Anschaffungskosten für Pkw nur bis zu einer Grenze von 40.000 Euro steuerlich als Betriebsausgabe absetzen. Jeder Betrag darüber gilt als nicht absetzbarer Luxus. Diese seit 2005 unveränderte Grenze müsse, wie im Regierungsprogramm vorgesehen und wie der "Kurier" bereits vor einigen Wochen berichtete, schrittweise auf bis zu 65.000 Euro angehoben werden.
Forderung: Tatsächlichen Kaufpreis als Grundlage nehmen
Besonders praxisfern sei die aktuelle Regelung bei Gebrauchtwagen, die jünger als fünf Jahre sind. Hier zieht das Finanzamt zur Prüfung der 40.000-Euro-Grenze nicht den tatsächlich bezahlten Kaufpreis heran, sondern den ursprünglichen Listen-Neupreis inklusive Sonderausstattungen. Kauft ein Unternehmer etwa einen zweijährigen Gebrauchtwagen für 38.000 Euro, dessen ursprünglicher Listenpreis bei 60.000 Euro lag, werden 20.000 Euro vom Finanzamt als nicht absetzbarer Luxus gewertet - obwohl die tatsächlichen Kosten unter der Grenze von 40.000 Euro lagen. Dies bestrafe den Kauf moderner, sicherer Gebrauchtwagen und setze "völlig falsche Anreize", so Hieger.
Die Forderungen der nach Angaben der Branchenvertretung rund 12.000 Handelsagenten, die in Österreich jährlich über 31 Mrd. Euro an B2B-Aufträgen vermitteln, fallen in die finale Phase der Budgeterstellung. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) will die Details zum Doppelbudget in seiner Budgetrede am 10. Juni präsentieren. Das zugehörige Budgetbegleitgesetz, das voraussichtlich neben einer Lohnnebenkostensenkung auch die Streichung von Steuerbegünstigungen für die Privatnutzung von E-Firmenautos beinhaltet, soll nächste Woche in Begutachtung gehen.
ivn/fel
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