Budget - Keine zusätzlichen Planstellen für Justiz

Das Doppelbudget 2027/28 bringt im Justizbereich bereits zum zweiten Mal hintereinander keine Aufstockung bei den Planstellen. Eine leichte Entlastung der erstinstanzlichen Gerichte dürfte eine Zuständigkeitsverschiebung in der Strafprozessordnung bringen, durch die Verfahren von Schöffengerichten zu Einzelrichtern wandern. Für den Strafvollzug sind kaum Zusatzmittel vorgesehen, Kürzungen sind offenbar bei den Mitteln für die Bewährungshilfe geplant.

Schon seit längerem fordern Richterinnen und Staatsanwälte aufgrund einer Personalanforderungsrechung des Justizministeriums sowie zusätzlicher Aufwände durch neue Regeln zur Handy-Sicherstellung und beim Verteidigerkostenersatz mehr Planstellen. Wie schon im letzten Doppelbudget 2025/26 werden sie auch im neuen Bundesvoranschlag aber nicht aufgestockt - sie bleiben gleich.

Die Mittel für den Strafvollzug entwickeln sich laut Budget-Detailheft auch nur entlang der inflationsbedingten Kostensteigerungen im Personal- und Sachaufwand. Eine Finanzierung der von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) geplanten zusätzlichen Gefängnisse ist in diesem Doppelbudget nicht abgebildet. Auch die Zahl der Planstellen bleibt mit knapp 4.200 unverändert (wobei diese derzeit ohnehin nicht vollständig besetzt sind).

Mehr Verfahren vor Einzelrichtern

Etwas Entlastung für erstinstanzliche Gerichte dürfte eine Änderung in der Strafprozessordnung bringen: Die Wertgrenze bei Vermögensdelikten für die Zuständigkeit eines Schöffengerichts soll laut Entwurf für das Budgetbegleitgesetz von 50.000 auf 100.000 Euro steigen - damit werden künftig mehr Verfahren vor einem Einzelrichter stattfinden anstatt vor einem (mit mehr Personalaufwand verbundenen) Schöffengericht. Staatsanwaltschaften müssen wiederum in solchen Verfahren keine (aufwändigere) Anklageschrift erstellen, sondern nur einen Strafantrag. Kehrseite der Medaille: Bei Einzelrichterverfahren stehen umfangreichere Berufungsmöglichkeiten zur Verfügung als bei Schöffengerichten - in den Instanzen könnte daher der Aufwand steigen.

Eine weitere Maßnahme dürfte das Missfallen der Rechtsanwaltschaft und Notariate erregen: Sie können weiter zur Übernahme von Erwachsenenvertretungen (früher: Sachwalterschaft) verpflichtet werden - bereits im letzten Doppelbudget war diese Maßnahme enthalten, allerdings nur befristet. Diese wird nun bis Ende 2028 verlängert. Hintergrund ist der Mangel an anderen geeigneten Erwachsenenvertretungen.

Gefährder sollen Gerichtsgebühr tragen, Kürzung bei Bewährungshilfe

Mit einigen Maßnahmen wird außerdem versucht, entweder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren bzw. Personen von zusätzlichen Belastungen der Justiz abzubringen: So wird im Zivilrecht bei der bloßen Anmeldung einer Berufung nach der mündlichen Urteilsverkündung eine pauschale Teilgebühr fällig - das soll taktische "Schein-Anmeldungen" eindämmen. Außerdem wird wieder eine Gerichtsgebühr für einstweilige Verfügungen zum Schutz vor Gewalt und vor Eingriffen in die Privatsphäre eingeführt - tragen soll sie nicht der Antragsteller, sondern der Gefährder.

Kürzungen dürften bei der Bewährungshilfe anstehen: Die Budgetansätze für den durch den Verein "Neustart" durchgeführten Aufgaben sehen einen deutlichen Rückgang vor.

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