|
12.06.2026 12:34:00
Budget - Marterbauer sieht gute Verhandlungsstimmung mit den Ländern
"Wir haben das den Bundesländern vorgeschlagen, und die Stimmung war bei den Verhandlungen nicht schlecht", sagte der Minister über das erste Treffen am Montag mit den Finanzlandesreferenten. Diese kritisieren, dass die von der Regierung vorgesehene Senkung des Dienstgeberbeitrags zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) um einen Prozentpunkt ab 2028 mit einem Minus von 200 Mio. Euro auf die Ertragsanteile der Länder und Gemeinden durchschlagen soll.
Marterbauer verweist aber darauf, dass die Senkung sowie die Gegenfinanzierung durch die Erhöhung einer Reihe von Steuern den Ländern und Gemeinden auch Zusatzeinnahmen bringe, konkret 550 Mio. Euro im Jahr 2028. Außerdem seien die Länder unter anderem in den Spitälern auch Dienstgeber. Durch die Lohnnebenkostensenkung ersparten sie sich hier weitere 100 Mio. Euro.
ham/iga
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFriedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.