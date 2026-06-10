Budget - Mittel für Frauen steigen um 21 Mio. Euro

Einen kräftigen Schub bekommen im Budgetvoranschlag des Bundes für 2027/2028 die Ausgaben für Frauen. Sie steigen im kommenden Jahr um 21,2 Mio. Euro (ein Plus von mehr als 60 Prozent) auf 55,3 Mio. Euro. Im Jahr darauf wird dieses Niveau - mit einer kleinen Zulage - gehalten, 2028 sind 55,4 Mio. Euro vorgesehen. Mit dem zusätzlichen Geld wird der Ausbau von Gewaltschutzzentren und der Frauenberatung finanziert.

Mit der Verlängerung der 15a-Vereinbarung mit den Bundesländern stehen laut Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) 3 Mio. Euro für Schutzunterkünfte wie Frauenhäuser, Krisenintervention und juristische Prozessbegleitung zur Verfügung. Gleichbehandlungsanwaltschaft und Gleichbehandlungskommission erhalten rund 9 Mio. Euro. Der größte Teil des Mittelzuwachses fließt laut Ministerium aber direkt in die Frauen- und Mädchenberatungsstellen.

"In einem massiven Sparbudget das Frauenbudget auf den höchsten Stand der Geschichte zu heben, ist alles andere als selbstverständlich", freute sich Holzleitner in einer Aussendung. Sie sah darin ein klares Bekenntnis der Bundesregierung, auch in Krisenzeiten an der Seite der Frauen zu stehen.

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