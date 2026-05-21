Budget - Offenbar deutlich weniger Mittel für den Waldfonds

Für den unlängst in die Kritik geratenen Waldfonds, dessen Mittel fast aufgezehrt sind, zeichnet sich im Rahmen der laufenden Budgetverhandlungen für 2027/28 eine geringer dotierte Nachfolgelösung ab. Wie die APA aus informierten Kreisen erfuhr, ist ein "Renaturierungsfonds" angedacht, für den in etwa 40 Mio. Euro zur Verfügung stehen sollen. Mittel für die industrielle Holzförderung, die bisher rund 65 Mio. Euro ausgemacht haben, dürfte es demnach nicht mehr geben.

Über Gespräche zu einem "Resilienzfonds" als potenziellem Nachfolger, mit dem vorwiegend Renaturierungsmaßnahmen gefördert werden sollen, hatten bereits mehrere Medien berichtet. Laut APA-Informationen liegt allerdings auch die Option am Tisch, dass der Waldfonds neben einem "Renaturierungsfonds" in seiner bisherigen Form bestehen bleibt. Die Budgetmittel für den Waldfonds dürften dann jedoch nur mehr einen jeweils einstelligen Millionenbetrag für 2027 und 2028 ausmachen. Bisher waren für den Waldfonds bis 2027 430 Mio. Euro - im Jahr gut 70 bis 80 Mio. Euro - budgetiert. Eine Bestätigung seitens der zuständigen Ministerien gab es gegenüber der APA für all das mit Verweis auf die Verhandlungen nicht.

Mittel zu 91 Prozent aufgebraucht

Laut dem jüngsten Bericht zum Waldfonds, mit dem unter anderem Wiederaufforstungen sowie Schutzmaßnahmen gegen Borkenkäfer subventioniert wurden, sind dessen Mittel mittlerweile zu 91 Prozent aufgebraucht. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig hatte den noch unter seiner Amtsvorgängerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) aus der Taufe gehobenen Fonds trotz Kritik unter anderem seitens des Rechnungshofs zuletzt als "Erfolgsmodell" bezeichnet und sich für eine Fortsetzung stark gemacht. Dass es für die Maßnahme angesichts des Spardrucks deutlich weniger Geld geben wird, gilt dem Vernehmen nach als sicher.

Der Rechnungshof hatte in seinem Bericht vom vergangenen Jahr festgehalten, dass Überförderungen durch den Fonds nicht ausgeschlossen werden konnten und die Vergabe der Mittel teilweise intransparent erfolgt sei. Kritik kam unlängst auch seitens des Stahlbauverbandes, der Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme äußerte und dazu ein Gutachten des Juristen Gottfried Schellmann vorlegte. Darüber hinaus stößt sich der Verband an der Förderung und Bewerbung von Holz in der industriellen Verarbeitung bzw. die "verstärkte Verwendung des Rohstoffes Holz" durch den Waldfonds, die sachlich nicht zu rechtfertigen sei und eine Benachteiligung anderer Baustoffe bedeute.

Kritik der Zementindustrie

Dem schloss sich jüngst auch die Zementindustrie an. Der Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ), Sebastian Spaun, sprach von einer "steuerfinanzierten Marktverzerrung" und forderte "gleiche Rahmenbedingungen für alle Baustoffe". Klimapolitik dürfte nicht "nicht zur parteipolitisch motivierten Bevorzugung einzelner Materialien missbraucht werden", kritisierte er.

Landwirtschaftsminister Totschnig sagte am Donnerstag in einer Pressekonferenz zum Thema Holzbau, er könne die Sorge der Betonindustrie, Fördergelder für Holzbaustoffe würden den Markt verzerren, nicht nachvollziehen. Nur 11,6 Prozent der Neubauten seien aus Holz, "aus unserer Sicht ist das steigerbar", auch um CO2-Emissionen im Bausektor zu reduzieren, so Totschnig. Im Übrigen seien viele Holzbauten Hybridbauten, es sei also auch Stahlbeton verbaut.

tpo/pro