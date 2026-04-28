Budget - Reaktionen auf Lohnnebenkosten-Senkung geteilt

Die von der Regierung für das Doppelbudget 2027/28 angekündigte Reduktion der Lohnnebenkosten stößt erwartungsgemäß auf ein sehr geteiltes Echo. Während Wirtschaftsvertreter den ab 2028 geplanten Rückgang um einen Prozentpunkt am Dienstag als wichtigen Impuls für die Wettbewerbsfähigkeit lobten, kam scharfe Kritik von NGOs. Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut sprach von einer teuren Maßnahme, die Großunternehmen nutze. Die Gegenfinanzierung sorgt für Unmut bei den Firmen.

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und die Industriellenvereinigung (IV) begrüßten die geplante Maßnahme. "Jeder Schritt zur Senkung der Lohnnebenkosten stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und sichert Arbeitsplätze", betonte WKÖ-Präsidentin Martha Schultz. Eine Reduktion um einen Prozentpunkt könne österreichweit bis zu 12.000 zusätzliche Jobs schaffen, heißt es von der Wirtschaftskammer. Auch der Handelsverband und AustrianStartups äußerten sich positiv zu dem Vorhaben. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will bemängelte jedoch, dass die Entlastung für viele stark unter Druck stehende Betriebe angesichts der Umsetzung erst in zwei Jahren zu spät komme.

Unmut über Gegenfinanzierung

Der Obmann der Metalltechnischen Industrie, Christian Knill, begrüßt die geplante Senkung der Lohnnebenkosten ab 2028, auch wenn die Senkung größer ausfallen und früher hätte kommen können, wie er bei der Pressekonferenz am Dienstag sagte. Die Maßnahme wird teilweise über eine Erhöhung der Körperschaftsteuer (KöSt) von derzeit 23 auf 24 Prozent für Unternehmen mit mehr als einer Million Euro Gewinn gegenfinanziert. Dadurch würden sich die Unternehmen die Lohnkostensenkung teilweise selbst zahlen, unterm Strich würden die positiven Effekte aber überwiegen.

Einig sind sich die Arbeitgebervertreter bei der Kritik an der von der Regierung geplanten Gegenfinanzierung. IV-Generalsekretär Christoph Neumayer warnte vor negativen Signalen für Investitionen durch die Fortführung der Bankenabgabe und die Einführung einer Progression bei der KöSt. WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger bezeichnete eine steigende Steuerbelastung bei höheren Gewinnen als falschen Anreiz, da erfolgreiche Unternehmen nicht zusätzlich belastet werden dürften.

Scharfe Ablehnung kam hingegen vom Momentum Institut. Ökonom Oliver Picek bezifferte die Kosten für eine Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt auf mindestens 1,75 Milliarden Euro. "Neue milliardenschwere Extra-Würste für einzelne Gruppen, die volkswirtschaftlich kaum etwas bringen, sind in der aktuellen Budgetsituation unverantwortlich", sagte Picek. Von der Steuersenkung würden laut den Daten zur Hälfte die größten Unternehmen profitieren, weshalb der Staat das Geld stattdessen besser in den Wohnungsbau oder den Ausbau von Kindergartenplätzen investieren sollte. Attac kritisierte indes das Fehlen von Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern im neuen Doppelbudget, was jährlich bis zu 20 Mrd. Euro bringen könnte.

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