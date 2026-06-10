Budget: Sozial- und Familienleistungen nicht erhöht, Pflegegeld schon

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Komplette Neufassung nach Vorlage der Budgetdetails ---------------------------------------------------------------------

Auch der Sozial- und Familienbereich ist in den beiden kommenden Jahren von den Konsolidierungsmaßnahmen des Doppelbudgets 2027/28 betroffen. Nicht valorisiert werden - wie im Grundzug bereits bekannt - zahlreiche nicht einkommensabhängige Sozial- und Familienleistungen. Erhöht wird hingegen wie angekündigt weiterhin das Pflegegeld. Das ursprüngliche Regierungsvorhaben, das Partnereinkommen bei der Notstandshilfe anzurechnen, kommt nun doch nicht.

Wie schon im Doppelbudget für 2026 und auch für 2027 geplant werden Familienbeihilfe, Mehrkindzuschlag, Kinderbetreuungsgeld, Schulstartgeld und der Familienzeitbonus auch 2028 nicht erhöht. Bringen für das Budget soll das rund 150 Millionen Euro jährlich ab 2028, geht aus dem Strategiebericht des Finanzministeriums hervor.

Auch Reha- und Krankengeld nicht erhöht

Ebenfalls ausgesetzt wird auch 2028 die Wertanpassung bei Rehabilitations-, Wiedereingliederungs- und Krankengeld sowie Umschulungsgeld. Die Nicht-Erhöhung gilt aktuell für 2026 und 2027 und wird um ein weiteres Jahr verlängert. Dadurch sollen im Sozialversicherungssektor 15,1 Mio. Euro 2028 und 4,2 Mio. Euro 2029 eingespart werden.

Pflegegeld wird weiterhin erhöht

Ausgenommen von der Nicht-Valorisierung ist das Pflegegeld, das weiterhin jährlich angepasst werden soll. Veranschlagt sind hier laut Strategiebericht für 2026 Mittel in Höhe von gut 3,3 Mrd. Euro, 2027 dann 3,5 Mrd. und 2028 dann 3,6 Mrd. Euro. Etwas geringere Mittelaufwendungen (2027: -7,4 Mio. Euro, 2028: -2,9 Mio.) werden bei der Förderung zur 24-Stunden-Betreuung erwartet, dies basiere auf einem prognostizierten Rückgang in diesem Bereich, hieß es auf Nachfrage aus dem Sozialministerium.

Ebenfalls etwa zur Reduzierung der Ausgaben trägt die schon im letzten Doppelbudget beschlossene Einschleifregelung zu den Bundesbeiträgen zum Ausgleichstaxfonds (ATF) bei. Über den ATF werden Mittel zur beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen bereitgestellt. Gespeist wird er von den Zahlungen von jenen Betrieben, die bei der Nichtbeschäftigung von begünstigt behinderten Personen zur Einzahlung verpflichtet sind - und auch aus Bundesmitteln: 2026 betragen diese 65 Mio., 2027 dann 45 Mio., 2028 25 Mio. und 2029: 15 Mio. Euro; durch diesen Rückgang sinken die Ausgaben in diesem Bereich. Ab 2030/31 soll es dann aber weiterhin einen Bundesbeitrag geben, und zwar in Höhe von 15 Millionen Euro, hieß es aus dem Sozialressort.

Notstandhilfe: Doch keine Partnereinkommen-Anrechnung

Das Regierungsvorhaben, das Partnereinkommen bei der Notstandshilfe anzurechnen, kommt entgegen den Erwartungen bzw. Befürchtungen von Sozialorganisationen nun doch nicht. Im Zuge der Budgetverhandlungen sei es gelungen, eine drohende Wiedereinführung der Anrechnung zu verhindern, gab Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) gegenüber der APA bekannt.

Damit bleibe "sichergestellt, dass Menschen, die nach dem Bezug von Arbeitslosengeld auf Notstandshilfe angewiesen sind, weiterhin einen eigenständigen Anspruch auf diese Leistung haben". An den Plänen hatte es zuletzt teils deutliche Kritik von Sozialorganisationen gegeben. Schumann erklärte, die Anrechnung des Einkommens von Ehe- oder Lebenspartnern bzw. -partnerinnen hätte insbesondere Frauen getroffen und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit geschwächt.

Offensivmittel für Pflege und Kinder

Wie von der Regierung schon angekündigt, sind im Pflegebereich 100 Millionen Euro pro Jahr an "Offensivmittel" vorgesehen. Damit sollen etwa mobile Dienste gestärkt werden.

Mit weiteren 60 Millionen im Jahr 2027 und 65 Mio. jährlich ab 2028 sollen dann "Offensivmittel" die Bekämpfung von Armut bei Kindern und Jugendlichen verbessern. Weitere 20 Millionen Euro sind vorgesehen, um eine Sicherstellung "analoger Zugänge" zu ermöglichen - mithilfe Beratung, Hilfestellung, Schulung und Unterstützung im digitalen Leben.

(Redaktionelle Hinweise: Informationen zum "Praxis-Check": www.caritas.at/praxis-check) hac/ji