Budget - Staatsschulden-Zinszahlungen steigen bis 2031 stark

Höhere Zinsausgaben aufgrund steigender Staatsschulden und eines höheren Zinsniveaus schränken den budgetären Spielraum der Regierung in den kommenden Jahren deutlich ein. Österreich musste 2025 für seine Staatsschulden Zinszahlungen von rund 8,3 Mrd. Euro bzw. 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aufwenden. Bis 2028 soll der Anteil der staatlichen Zinsausgaben am BIP auf 2,0 Prozent steigen und bis 2031 weiter auf 2,5 Prozent, geht aus dem Budgetbericht hervor.

Hohe Zinskosten infolge der hohen Verschuldung der vorherigen Bundesregierung würden den Abbau von Defizit und Schulden erschweren, hieß es aus dem Finanzministerium. Wegen höherer Zinszahlungen habe man weniger Mittel für Bildung und Integration, Gesundheit und Pflege, Wirtschaftsstandort und Arbeitsmarkt oder Sicherheit sowie für budgetäre Puffer für weitere Krisen.

Niedrigzinsphase 2010 bis 2022 brachte mehr Budgetspielraum

Die staatlichen Zinsausgaben lagen im Jahr 2010 bei 3 Prozent des BIP und sanken aufgrund der Niedrigzinsphase bis 2022 auf 0,9 Prozent. Sinkende Zinsausgaben haben in den 2010er-Jahren und bei der Coronapandemie Anfang der 2020er-Jahre zusätzlichen budgetären Handlungsspielraum für Österreich und viele andere Länder ermöglicht. Der Energiepreisschock aufgrund des Ukraine-Kriegs und die folgende Rekordinflation beendeten die Nullzinspolitik der Notenbanken. EZB und Fed erhöhten die Leitzinsen auf 4,5 bzw. 5,5 Prozent und senkten sie seit 2024 schrittweise auf 2,15 bzw. 3,5 Prozent. Staaten müssen seit der Zinswende deutlich höhere Zinsausgaben für ihre Staatsschulden budgetieren.

Ende Mai lag die Finanzschuld des Bundes bei 319 Mrd. Euro mit einer effektiven Verzinsung von 2,08 Prozent per annum. Zum Vergleich: Anfang 2022 lag die Finanzschuld bei 253,1 Mrd. Euro mit einer effektiven Verzinsung von 1,21 Prozent. Die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) managt die Schulden des Bundes und kümmert sich unter anderem um die Begebung der Bundesanleihen.

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