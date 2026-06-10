Budget - Stark steigende Personalkosten bei Bildung, Heer und Justiz

Die Regierung will auch bei den Beamten in den kommenden Jahren einsparen, in den personalstarken Ressorts steigen die Personalkosten in den kommenden zwei Jahren aber massiv. Die deutlichsten Steigerungen gibt es bei den Lehrerinnen und Lehrern, beim Bundesheer und in der Gerichtsbarkeit. Diese Bereiche sind von den Einsparungen ausgenommen. Im Stellenplan zeigt sich bis 2031 ein besonders deutlicher Rückgang in der Finanzverwaltung und beim Bundesheer.

Insgesamt steigen die Personalkosten im öffentlichen Sektor 2027 auf 12,99 Mrd. Euro und damit um 1,6 Prozent gegenüber diesem Jahr. Die Kosten für öffentlich Bedienstete machen laut Budgetbericht damit insgesamt 10,1 Prozent aller Auszahlungen in den kommenden beiden Jahren aus. Besonders hoch sind die Steigerungen im Bildungsbereich, wo die Personalkosten laut Budgetplan 2027 um 177,5 Mio. Euro bzw. 3,9 Prozent auf 4,7 Mrd. Euro wachsen. Die Steigerung betrifft nur die Bundeslehrer, weitere 160,5 Mio. Euro beträgt die Steigerung bei den Kosten für die Landeslehrer. Beim Bundesheer steigern sich die Auszahlungen für den Personalaufwand im kommenden Jahr um 53,4 Mio. bzw. 3,1 Prozent auf 1,7 Mrd., im Justizbereich um 26,7 Mio. bzw. 2,3 Prozent auf rund 1,2 Mrd.

Zu einem signifikanten Rückgang von 59,3 Mio. bzw. zwei Prozent kommt es nur im Innenministerium. 2027 sind 2,97 Mrd. für Personal reserviert. Begründet wird der Rückgang bei den Personalkosten im Innenministerium durch das Auslaufen der Nachzahlungen aufgrund der Vordienstzeitenreform, auch die Exekutive ist vom Sparprogramm bei den Beamten ausgenommen.

Stellenabbau bei Finanzverwaltung und Heer

Laut Plan der Regierung sollen bis Ende 2029 sechs Prozent des Verwaltungspersonals eingespart werden, hauptsächlich über Nicht-Nachbesetzungen bei Pensionierungen oder sonstigen Abgängen. Im Stellenplan zeigt sich bis 2031 ein besonders deutlicher Rückgang in der Finanzverwaltung, wo gleich 653 Stellen wegfallen, sowie im Verteidigungsressort mit einem Abbau von 508 Stellen. Im Innenministerium, bei Justiz und Bildung bleibt der Personalstand indes konstant.

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