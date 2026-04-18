18.04.2026 12:33:00

Budget: Stocker will mehr als zwei Milliarden Euro einsparen

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will offenbar mehr als jene zwei Milliarden Euro einsparen, die Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) zuletzt als Konsolidierungsbetrag angegeben hatte. Das habe er in Indien im Gespräch mit österreichischen Journalisten erklärt, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" an Samstag. "Aber das hängt natürlich von den internationalen Entwicklungen ab", sagte Stocker demnach.

Die Überlegung dahinter dürfte laut "OÖN" sein, dass die höhere Einsparsumme allfällige konjunkturelle Risiken durch internationale Krisen (wie derzeit im Iran) abdecken könnte. Im Fall, dass diese Risiken nicht schlagend werden, könnte sich aus der höheren Einsparungssumme für die Regierung zumindest etwas budgetärer Gestaltungsspielraum für konjunkturankurbelnde Maßnahmen ergeben.

Finanzminister Marterbauer hatte Mitte März angekündigt, dass bis zu zwei Milliarden zusätzlich einzusparen sein werden. Gleichzeitig machte auch er damals klar, dass angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und der Golf-Region einiges an Unsicherheit bestehe.

hac/mri/ar

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