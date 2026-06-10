Budget - Verteidigung gehört zu den Gewinnern, Klima verliert

Das Doppelbudget 2027/2028 kennt wie jeder Haushalt Gewinner und Verlierer unter den Ministerien. Über einen satten Zuwachs darf sich etwa das Verteidigungsressort freuen, auch das Bildungsministerium lukriert ein kräftiges Plus. Die höchsten Steigerungen in absoluten Zahlen gibt es wie üblich bei den Pensionen, was aber nur eine Abdeckung der Ansprüche und keine Offensivmaßnahmen bringt. Zu den Verlierern zählt wieder der Bereich Klimaschutz.

Die heftigsten Proteste im Zuge der Budget-Erstellung kamen aus dem Sektor der Universitäten. Der Budgetvoranschlag zeigt nun tatsächlich, dass es in dieser Untergruppe kommendes Jahr zu einem Minus von knapp 135 Millionen kommt. 2028 sollen dann noch einmal fast 35 Millionen wegfallen. Ein sattes Plus gibt es dafür zumindest im kommenden Jahr bei der Grundlagenforschung.

Marterbauer mit Kritik an Rektoren-Gehältern

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) verteidigt die Einschnitte an den Unis mit dem Hinweis, dass das Budget der Hochschulen seit 2018 real um 24 Prozent gestiegen sei. Das habe zwar viele Erfolge gezeitigt, aber auch Ineffizienzen hervorgebracht. Kritisiert wurden vom Ressortchef "Fantasie-Gehälter" an der Spitze der Unis. Ein Rektor verdiene mehr als der Bundespräsident: "Man glaubt gar nicht, was mit öffentlichen Mitteln möglich ist."

Der zweite von Ministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) verantwortete Bereich kann übrigens mit Budget-Gewinnen aufwarten. Für Frauen- und Gleichstellungsangelegenheiten werden kommendes Jahr gut 21 Millionen mehr aufgewendet.

Mehr Geld für Bildung

Der Bildung wird für das kommende Jahr ein Plus von 313 Millionen bzw. 2,5 Prozent zugewiesen, was vor allem auf die Mehrkosten bei den Lehrenden zurückgeht. Mehr Geld gibt es zusätzlich für das zweite verpflichtende kostenfreie Kindergartenjahr.

Kunst und Kultur muss im kommenden Jahr einen Rückgang von 21 Millionen hinnehmen, 2028 gibt es dann ein leichtes Plus von neun Millionen. Ein recht großes Minus im Medienbereich ergibt sich zum größten Teil aus dem Wegfall der finanziellen Kompensation an den ORF für den Vorsteuerabzug.

Ein leichtes Plus gibt es hingegen bei Äußerem und Justiz, während Landwirtschaft und das Innenressort etwas weniger Budget erhalten, bei der Untergruppe Fremdenwesen sogar deutlich weniger, was mit der gesunkenen Anzahl an Asylwerbern zusammenhängt. Kaum Änderungen gibt es bei den Obersten Organen. Ein kleines Minus gilt es für Parlament und Rechnungshof zu verdauen.

Verteidigungsministerium gewinnt hinzu

Deutlich gestiegene Mittel stehen dem Verteidigungsministerium zur Verfügung. Fast 390 Millionen beträgt das Budget-Plus im nächsten Jahr. 2028 kommen dann noch einmal rund 36 Millionen drauf. Ungewöhnlich gut mit einem Zuwachs von mehr als 103 Millionen im kommenden Jahr steigt das Bundeskanzleramt aus. Vor allem für Digitalisierung, IT und Integration wird Geld in die Hand genommen.

Einen großen Teil des Budgets machen einmal mehr die Pensionen aus. Trotz einer Anpassung unter der Inflation, wachsen die Aufwendungen in diesem Bereich (inklusive Beamte) auf fast 35,5 Milliarden im kommenden Jahr und mehr als 36,5 Milliarden im Jahr 2028. Heuer geht man von rund 34 Milliarden aus. Ein ordentliches Plus eingepreist ist im Doppelbudget auch für die Pflege. Ebenfalls satt nach oben, nämlich alleine heuer um deutlich mehr als 600 Millionen, geht es im Bereich Arbeit, was speziell Bedürfnisse der Arbeitslosenversicherung betrifft.

Kräftig eingespart wird von der Regierung auch in diesem Doppelbudget im Bereich Umwelt und Klima. Fast 405 Millionen werden kommendes Jahr dieser Untergruppe entzogen, der mit großem Abstand höchste Wert. 2028 soll es dann ein kleines Plus geben.

bei/jeg/ham