Budget - Waldfonds nur noch mit 5 Mio. Euro jährlich dotiert

Der Waldfonds wird im Doppelbudget 2027/28 der Regierung nur noch mit 5,1 Mio. Euro jährlich dotiert. Im Jahr 2025 und 2026 waren für den Waldfonds noch 46,2 bzw. 20,3 Mio. Euro vorgesehen. Der Rechnungshof hatte Anfang 2025 in seinem Prüfbericht angemerkt, dass Überförderungen durch den Fonds nicht ausgeschlossen werden konnten und die Vergabe der Mittel teilweise intransparent erfolgt sei.

Der von der damaligen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) im Jahr 2020 initiierte Waldfonds fördert unter anderem Wiederaufforstungen und Schutzmaßnahmen gegen Borkenkäfer. Bis 1. April 2026 waren von den insgesamt zur Verfügung stehenden Fondsmitteln in Höhe von 430 Mio. Euro rund 391 Mio. Euro "gebunden und teilweise ausbezahlt", hieß es in einem vom Landwirtschaftsministerium vorgelegten Bericht Ende April an das Parlament. Ohne zusätzliche Aufstockung würde die Mittelausstattung für weitere Flächenmaßnahmen nur noch bis etwa September 2026 reichen. Kritik an einer Verlängerung des Waldfonds kam unlängst vom Stahlbauverband und von der Zementindustrie, die Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme äußerten.

Totschnig: "Resilienzpaket" für Wald und Gewässer

Die Forst- und Holzwirtschaft sowie Land- und Forstwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP)drängten zuletzt auf mehr Fördermittel für den Waldfonds. In einer Aussendung am Mittwoch verwies Totschnig auf ein "Resilienzpaket" in Höhe von 91 Mio. Euro, das aus dem Waldfonds und aus Förderungen für die Verbesserung der Gewässerökologie bestehe. "Unser Ziel ist, die Anpassung an den Klimawandel und die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Wäldern und Gewässern zu beschleunigen", sagte Totschnig nach der Veröffentlichung des Budgetvorschlags.

Im Doppelbudget 2027/28 ist im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft ein leichter Rückgang der Auszahlungen vorgesehen. Im Jahr 2026 sind 2,877 Mrd. Euro budgetiert, im kommenden Jahr sind es 2,843 Mrd. Euro und 2028 dann 2,749 Mrd. Euro. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft verpflichtete sich 2027 mit 14,4 Mio. Euro und 2028 mit 25,9 Mio. Euro zum Konsolidierungsvolumen der Förder-Taskforce beizutragen.

Diesel-Steuerbegünstigung für Bauern im Jahr 2026 und 2027

Totschnig zeigte sich erfreut über die budgetierte Agrardieselvergütung für Bauern von 50 Mio. Euro in den Jahren 2026 und 2027. Dies sei "eine spürbare Entlastung in Zeiten hoher Betriebsmittelkosten". Die steuerliche Begünstigung von Diesel für die Land- und Forstwirtschaft wird von Umweltschützern als klimaschädliche Subvention kritisiert. 2012 hatte die damalige SPÖ/ÖVP-Regierung die Diesel-Steuerbegünstigung für Bauern aus Spargründen gestrichen. Von 2022 bis Ende 2025 gab es hierzulande wieder eine temporäre Agrardiesel-Ermäßigung.

cri/kre