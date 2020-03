Budget - Wofür der Staat Geld ausgibt

Das Budget des Bundes, das die Regierung am 18. März vorlegt, macht nur etwas mehr als ein Drittel der gesamten Staatsausgaben in Österreich aus. Der Rest fließt über Länder, Gemeinden und vor allem die Sozialversicherungen. Besonders deutlich wird das im Gesundheitsbereich, der mit der Corona-Krise in den Blick rückt und wo Länder und Sozialversicherungen besonders wichtig sind. Ein Überblick:

Wieviel Geld gibt der Staat aus?

Im Jahr 2018 haben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung laut Berechnungen der Statistik Austria in Summe 187,6 Mrd. Euro ausgegeben. Das entspricht 48,6 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt/BIP). In den vergangenen 25 Jahren sind die Ausgaben zwar stark gesunken: 1995 lagen sie noch bei 55,8 Prozent der Wirtschaftsleistung, gingen dann (mit Unterbrechungen 2004 und 2009) zurück. Das bedeutet nach Angaben des WIFO-Budgetexperten Hans Pitlik aber nicht zwangsläufig, dass die Ausgaben wirklich gesunken sind - teils handelt es sich auch um statistische Effekte durch die Ausgliederungen der 1990er-Jahre.

Wohin fließt das Geld?

Das mit Abstand meiste Geld kostet der Sozialstaat. Die international übliche "Classification of the Functions of Government" (COFOG) teilt die Staatsausgaben in zehn Abteilungen. Die größte davon ist die "soziale Sicherung" (77,6 Mrd. Euro). Dazu zählen etwa Arbeitslosengeld, Familienbeihilfe und Pensionen, wobei alleine letztere 2018 47,8 Mrd. Euro gekostet haben. Rechnet man noch das Gesundheitssystem (31,5 Mrd. Euro) dazu, fließt mehr als die Hälfte der Staatsausgaben in den Sozialstaat.

Dahinter kommen fast gleichauf die "öffentliche Verwaltung" (22,9 Mrd. Euro) und die wirtschaftlichen Angelegenheiten (22,6 Mrd. Euro, davon elf Mrd. Euro für den Verkehr) vor der Bildung (18,4 Mrd. Euro). In die Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Gerichte und Gefängnisse) flossen 2018 5,2 Mrd. Euro, in die Verteidigung 2,2 Mrd. Euro.

Wie liegt Österreich im EU-Vergleich?

Durchschnittlich lagen die Staatsausgaben der EU-Länder (ohne Großbritannien) 2018 bei 46,8 Prozent. Österreich lag also leicht über dem Schnitt und an sechster Stelle hinter Frankreich, den skandinavischen Ländern und Belgien.

Wo sind die Ausgaben seit 1995 gesunken, wo angestiegen?

Über die Jahre sind die Staatsausgaben erstaunlich stabil, wie auch WIFO-Budgetexperte Hans Pitlik anmerkt. Ausreißer nach unten oder nach oben führt er vor allem auf statistische Effekte zurück - etwa auf die Ausgliederungen der Spitäler in den 1990er-Jahren oder darauf, dass der Großteil der ÖBB Anfang der 2000er-Jahre wieder dem Staat zugerechnet wurde. "Die Staatsquote hängt extrem stark davon ab, was dem Sektor zugerechnet wird", so Pitlik.

Gedämpft wurde der Anstieg der Staatsausgaben im Lauf der Zeit allerdings durch niedrige Zinsen und ein insgesamt sparsames Verhalten des Staates. Und die Kosten des Sozialstaates seien zwar der größte und dynamisch wachsende Teil der Staatsausgaben, aber gemessen an der Wirtschaftsleistung - abgesehen von einem Anstieg in den Krisenjahren - ebenfalls "weitestgehend konstant".

