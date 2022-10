Budget: Zehn Mrd. mehr an Steuereinnahmen

Die hohe Inflation belastet zwar das Budget durch höhere Personalkosten und Pensionen sowie Sachaufwand, gleichzeitig lässt sie aber auch die Steuereinnahmen kräftig sprudeln. 2023 nimmt der Staat ganze zehn Mrd. Euro mehr an Steuern ein. Die Einnahmen steigen von 98 auf 108 Mrd. an. Bei der Körperschaftsteuer gibt es ein Plus von 3,5 Mrd., bei der Lohnsteuer sind es 1,9 Mrd. mehr und bei der Umsatzsteuer 3,2 Mrd. Euro. Die Kapitalertragssteuer steigt um eine Mrd. Euro.

Bei den Verbrauchs- und Verkehrssteuern steht die Umsatzsteuer von einem Anstieg von 33,8 auf 37 Mrd. Euro an erste Stelle, dahinter folgt die Mineralölsteuer mit einem Anstieg von 3,6 auf vier Mrd. Euro. Die Versicherungssteuer und Grunderwerbssteuer steigen um jeweils 175 Mio. Euro, die Tabaksteuer um 150 Mio. Euro. Die Entwicklung der Umsatzsteuer bewegt sich entlang der Entwicklung des privaten Konsums, für 2023 hat das WIFO ein Wachstum von 7,6 Prozent prognostiziert.

Die Einkommenssteuer liegt mit einem Plus von 3,5 Mrd. um 300 Mio. Euro unter dem Voranschlag 2022. Das entspricht einem Rückgang von 7,9 Prozent und ist auf die Steuerreform zurückzuführen. Die Steigerung bei der Lohnsteuer beträgt sechs Prozent. Gemäß Prognose des WIFO bremst sich das Beschäftigungswachstum 2023 zwar ein (plus 0,6 Prozent bei den unselbstständigen Beschäftigten), die nominelle Lohnsumme steigt aber um 7,5 Prozent.

Die Kapitalertragssteuern sind mit fünf Mrd. veranschlagt. Die Erhöhung um eine ganze Mrd. beruht sowohl auf der guten Entwicklung der Kapitalertragsteuern als auch auf der Anhebung des Zinsniveaus. Bei der Körperschaftssteuer wurden im laufenden Jahr für die Pandemiejahre 2020 und 2021 hohe Nachzahlungen getätigt, was die Vorauszahlungen für das laufende und kommende Jahr erhöht. Die Steuerreform wirkt sich erst 2024 aus. Da sollen die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer laut Voranschlag fast gleich wie 2023 bleiben.

