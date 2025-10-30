Budimex: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Budimex ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Budimex die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 675,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 633,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at