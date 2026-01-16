|
16.01.2026 06:31:29
Budimex: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Budimex hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 3,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 824,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 645,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Budimex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 7,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6,06 USD je Aktie gewesen.
Der Jahresumsatz wurde auf 2,53 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,29 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.