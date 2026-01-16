Budimex: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Budimex hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 824,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 645,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Budimex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 7,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6,06 USD je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,53 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,29 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at