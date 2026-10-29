Budimex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Budimex lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,90 USD, nach 1,83 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 752,3 Millionen USD – ein Plus von 11,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Budimex 675,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at