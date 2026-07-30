Budimex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Budimex hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,40 PLN. Im Vorjahresviertel waren 6,12 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,77 Milliarden PLN – das entspricht einem Zuwachs von 20,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,31 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at