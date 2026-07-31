Budimex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Budimex hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 756,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 613,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at