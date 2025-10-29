Budimex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Budimex gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 6,68 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Budimex 6,67 PLN je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 2,46 Milliarden PLN, gegenüber 2,47 Milliarden PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at