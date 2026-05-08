Budimex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Budimex hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,38 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,48 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,50 Milliarden PLN, gegenüber 1,64 Milliarden PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,86 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at