Budimex vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Budimex ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Budimex die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,14 PLN. Im Vorjahresviertel waren 6,62 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,61 Milliarden PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,00 Milliarden PLN ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 29,42 PLN eingefahren. Im Vorjahr waren 24,13 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,12 Milliarden PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 9,41 Milliarden PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at