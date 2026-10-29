Budimex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Budimex hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 7,14 PLN gegenüber 6,68 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Budimex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,83 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren 2,46 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at