Pandora A-S Aktie
WKN DE: A1C6JV / ISIN: DK0060252690
|
08.06.2026 17:37:04
Büchse der Pandora geöffnet?: Gläubige US-Programmiererin muss KI nicht nutzen
Eine US-Softwareentwicklerin weigert sich aus religiösen Gründen, KI zu nutzen. Ihr Arbeitgeber muss die Ausnahme gewähren. Der Fall könnte eine ganze Klagewelle gegen US-Techunternehmen verursachen, die ihre Mitarbeiter zur KI-Nutzung drängen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pandora A-S
|
05.05.26
|Ausblick: Pandora A-S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Pandora A-S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Pandora A-S präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Pandora A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Pandora A-S
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pandora A-S
|80,80
|4,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und Lage in Nahost: ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.