Bündnis startet "Sommer der Berufsausbildung"

BERLIN (Dow Jones)--Die Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung starten in diesem Jahr nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums erneut einen "Sommer der Berufsausbildung". Die Kampagne richte sich an Jugendliche, Eltern und Betriebe. Dem Bündnis gehören neben der Regierung zahlreiche Verbände und Gewerkschaften an. Im Zuge der ersten derartigen Kampagne im vergangenen Jahr hatte es den Angaben zufolge über 800 Veranstaltungen gegeben. In der gegenwärtigen Situation sei es besonders wichtig, die Fachkräftebasis in Deutschland zu stärken. Ziel sei, dass möglichst viele junge Menschen im Jahr 2022 ihre Berufsausbildung im Betrieb beginnen könnten.

"Die duale Ausbildung bietet jungen Menschen viele spannende und anspruchsvolle Berufe, mit denen sie beispielsweise die Energiewende aktiv mitgestalten können", erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Er verwies auf den Energie- und Mobilitätsbereich und die Digitalisierung. "Wir brauchen eine viel intensivere Berufsberatung und wir müssen auf allen Ebene für die duale Ausbildung werben", hob er hervor.

