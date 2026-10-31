31.10.2026 15:42:38

Bürgermeister von Hebron warnt vor Folgen der Abriegelung

RAMALLAH/BERLIN (dpa-AFX) - Der Bürgermeister von Hebron, Jussef al-Dschabari, warnt vor den Folgen eines israelischen Militäreinsatzes in der Stadt im Westjordanland. Hebron sei abgeriegelt, niemand könne die Stadt betreten oder verlassen, sagte al-Dschabari dem arabischen Sender Al Jazeera. Israelische Militärfahrzeuge seien in jeder Straßen präsent. Mehr als 3.300 Palästinenser seien aus zwei Stadtteilen vertrieben worden, in denen Häuser abgerissen würden.

Der palästinensischen Wirtschaft entstehen dem Bürgermeister zufolge jeden Tag Verluste in Höhe von rund vier Millionen US-Dollar (3,57 Millionen Euro). Unternehmen könnten weder Rohstoffe beziehen noch Waren ausliefern. Zudem erreichten Beschäftige ihre Arbeitsstätten nicht mehr.

Laut al-Dschabari ist mehr als 80.000 Menschen der Zugang zu Bildungseinrichtungen versperrt, da fünf Universitäten sowie sämtliche Schulen geschlossen blieben. Krankenhäuser könnten keine Patienten aus dem Umland mehr versorgen. Der Bürgermeister spricht in diesem Zusammenhang von einer kollektiven Bestrafung der Bevölkerung.

Israels Armee spricht von einer Anti-Terror-Operation

Das israelische Militär begründet den Einsatz im Raum Hebron mit einer Anti-Terror-Operation. Auslöser war nach Angaben der Streitkräfte ein Schusswaffenangriff in der Nähe von Hebron am Freitag vergangener Woche, bei dem zwei israelische Soldaten getötet und drei weitere verletzt wurden. Die beiden mutmaßlich palästinensischen Angreifer aus Hebron wurden bei dem Vorfall ebenfalls getötet.

Die Angaben des Bürgermeisters zu den Folgen der Abriegelung lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen./da/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:11 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
07:50 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen