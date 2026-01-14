Scott Corporation Aktie
ISIN: AU000000SCC7
|
14.01.2026 14:06:00
Büroalltag einer Tech-Drohne: „Dilbert”-Schöpfer Scott Adams gestorben
Mit Dilbert schuf der Zeichner den ersten viralen Nerd-Comic des damals noch jungen Internets. Seine letzten Lebensjahre waren von Kontroversen geprägt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!