10.12.2025 13:11:00
Bürokratie, Steuern und Inflation belasten Ein-Personen-Unternehmen
"Das wirtschaftliche Umfeld ist sehr herausfordernd", sagte WKÖ-Chefökonomin Claudia Huber bei einem Pressegespräch. Die größten Hürden für EPUs seien Steuern (63 Prozent) sowie Inflation und Bürokratie (jeweils 48 Prozent). EPUs verbringen monatlich fast zehn Stunden mit bürokratischen Anforderungen, erklärte Huber. "Sie sind Marketingabteilung, Rechnungswesen und Finanzabteilung - alles in einer Person", ergänzte WKÖ-Abteilungsleiter für Zielgruppenmanagement Lukas Sprenger.
Trotz dieser Belastungen würden sich 68 Prozent der EPUs erneut für den Schritt in die Selbstständigkeit entscheiden. Gleichzeitig sprechen sich die Befragten für konkrete Verbesserungen aus. Gefordert wird ein höherer Gewinnfreibetrag sowie höhere Grenzen bei Umsatz- und Einkommensteuer und bei geringwertigen Wirtschaftsgütern. Außerdem wünschen sich EPUs eine Entbürokratisierung sowie eine Verbesserung der Arbeitslosenversicherung für Selbstständige.
